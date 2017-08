Regjeringa i London avviser at det er semje om brexitrekning

Det var The Sunday Telegraph som melde at det var semje i regjeringa om at Storbritannia skulle tilby seg å betale rundt 40 milliardar euro (rundt 400 milliardar kroner) som ei eingongsavgift.

EU har kravd at dette spørsmålet må avklarast før det kan kome i gang med forhandlingar om handelsvilkår.

Statsminister Theresa Mays talsmann, James Slack, seier måndag at «han ikkje kjenner igjen talet». Han la likevel til at Storbritannia er innstilt på å betale ein rimeleg sum for forpliktingane sine.

EUs budsjettkommissær Günther Oettinger seier til avisa Bild at britane vil vere bundne av tidlegare vedtak og at dei derfor må rekne med å betale inn til fellesbudsjettet minst til 2020.

Eit snautt fleirtal av britane stemte i fjor for å forlate EU, og landet skal etter planen gå ut av unionen i mars 2019.

Oettinger la til at Storbritannias uttrekking vil bety eit tap for felleskassen på mellom 10 og 12 milliardar euro (90 til 120 milliardar kroner) årleg. Dette skal dekkjast opp ved ein kombinasjon av kutt i pengebruk og auka bidrag frå andre medlemsland.

Budsjettkommissæren meiner at Tyskland truleg må auke innbetalingane sine med «eit eittsifra tal milliardar euro».

