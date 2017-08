To journalistar drepne på Filippinane

Radiojournalist Rudy Alicaway frå kanalen DXPB blei drepen søndag i byen Molave. Journalist Leo Diaz frå avisa Balita blei drepen i Quirino måndag, opplyser politiet.

Begge drapa skjedde på Mindanao-øya sør på Filippinane, der islamistar, kommunistar og krigsherrar kjempar mot styresmaktene. I begge tilfella køyrde journalistane på motorsyklar, og blei innhenta av væpna menn som skaut og drap dei.

Til no har fire journalistar blitt drepne etter at president Rodrigo Duterte overtok makta i fjor sommar, opplyser journalistforbundet sin leiar, Dabet Panelo. Panelo meiner dette styrkar bildet av Filippinane som eitt av verdas farlegaste land for journalistar.

Ifølgje Den internasjonale journalistføderasjonen (IFJ) blei 146 journalistar drepne på Filippinane mellom 1990 og 2015, noko som bidrog til å rangere landet som det nest farlegaste for journalistar etter Irak.

Duterte har i skarpe ordelag kritisert media i landet for kritisk dekning av kampen hans mot narkotika. Fleire tusen personar er blitt drepne i styresmaktenes krig mot narkotika det siste året. Like før han blei innsett som president i fjor, uttalte han seg på ein måte som blei oppfatta som rettferdiggjering av drap på journalistar.

– Du er ikkje friteken frå å bli drepen berre fordi du er journalist, så lenge du er ein horeson, sa han.

