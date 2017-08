UNICEF åtvarar om overgrep mot kvinner og barn i Kongo

– Barn og kvinner fortel oss om grufulle overgrep. Mange barn har blitt rekrutterte av hæren, dopa ned og hamna i valdsutgyting. Det finst ikkje noko som rettferdiggjer slike handlingar, heiter det i ei fråsegn frå UNICEFs visegeneraldirektør Justin Forsyth.

Meir enn 1,4 millionar menneske, blant dei 850.000 barn, har dei siste tolv månadene blitt drivne på flukt frå heimane sine i Kasai-regionen.

– Situasjonen for barna blir verre. Familiar som drivast på flukt frå konflikten, har ikkje tilgang på elementær helsehjelp, uttaler Forsyth.

– Rundt 400.000 barn risikerer alvorleg og akutt feilernæring. Barn har mista eitt år med skulegang fordi hundrevis av skular har blitt plyndra og angripne, lærarane har blitt drepne eller flykta for å komme seg i sikkerheit. Frykt for vald gjer at lærarane ikkje er i stand til å ta opp att arbeidet, og foreldra er for redde til å sende barna på skulen, seier Forsyth.

Konflikten braut ut i august i fjor etter at ein lokal høvding blei drepen i kampar med kongolesiske sikkerheitsstyrkar. Sidan har over 3.300 menneske blitt drepne. FN-granskarar har avdekt massegraver, og i ein FN-rapport blir brutale overgrep der folk blir brent levande, halshogd og får kroppsdelar skorne av, skildra.

FNs menneskerettssjef Zeid Ra'ad al-Hussein ber regjeringa i Kongo om beinvegs handling for å hindre at valden utviklar seg til omfattande etnisk reinsing.

