27 dømde til døden for deltaking i IS-massakre ved Tikrit

Massakren skjedde i 2014, då IS under ein større offensiv feia over store landområde i det nordlege Irak. Dommen kan bli anka til ein høgare instans.

Domstolen sleppte fri 25 menn på grunn av manglande bevis.

I 2016, i ei tidlegare runde av rettsoppgjeret etter massakren, avretta irakiske styresmakter 36 personar for angrepet mot flybasen Tikrit Air Academy.

I perioden etter at flybasen fall i 2014, hevda IS å ha tatt livet av 1.700 sjiasoldatar som hadde overgitt seg til sunnimuslimane i leiren. IS sa vidare at 800 sunnisoldatar var blitt benåda.

Bilete som IS sjølv la ut på nettet i 2014, viser store grupper av menn som blir drivne saman og stua opp på lastebilar. Ute i ørkenen blei dei tvungne til å liggje i lange rekker, mens IS-medlemmer visstnok opna eld.

Ein seinare video viser andre menn som ein etter ein blir drivne ned til ei elvebreidd, der dei blir slått og så skotne i hovudet.

