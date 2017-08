Ekspolitimann fengsla for å ha filma nudistar frå politihelikopter

Politibetjenten filma nakne menneske i ei rekke situasjonar, og dommaren fastslo at han heilt bokstaveleg hadde sett seg over lova. Mannen tilstod fire tilfelle av tenesteforsømming og har fått sparken frå South Yorkshire Police.

Retten fekk høyre vitnemål som kalla 51-åringen ein avvikar og ein sexbesett luftkikkar.

Dommaren påpeikte at mannen brukte eit helikopter til to millionar pund, med driftskostnader på rundt tusen pund i timen, for å tilfredsstille nysgjerrigheita si, mens det skulle ha vore brukt til å oppdage kriminalitet.

– I staden for å avverje og avdekkje brotsverk, utførte du sjølv ei kriminell handling, sa dommaren.

(©NPK)