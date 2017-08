Føderale forskarar slår alarm om klimaendringar i USA

New York Times har fått tilgang til ein kopi av rapporten, som er skriven av forskarar frå 13 føderale byrå.

Dei raske og kraftige temperaturaukingane har ført til at dei siste tiåra har vore dei varmaste i USA på 1.500 år. Ekstreme hetebølgjer har blitt vanlegare, og ekstreme kuldebølgjer sjeldnare sidan 1980-talet.

Rapporten konkluderer også med at utslepp av drivhusgassar påverkar i kva grad temperaturar vil auke globalt, noko president Trump tidlegare har avvist.

Trump-administrasjonen må godkjenne rapporten for at den skal bli gitt ut, og ein av forskarane bak har uttalt at han fryktar at dette ikkje vil skje.

