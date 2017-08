Fryktar at opptil 100 er omkomme i jordskjelv i Kina

Skjelvet råka klokka 21.19 tysdag kveld lokal tid og kunne følast heilt til hovudstaden Beijing 1.200 kilometer unna.

Ei rekke bustader nær nasjonalparken Jiuzhaigou har kollapsa, melder det statlege nyheitsbyrået Xinhua. Ifølgje kinesiske styresmakter kan meir enn 130.000 bustader ha blitt påført skader.

Nyheitsbyrået AP siterer ein tenestemann på at fem turistar har omkomme.

Jordskjelvet blei målt med styrke på 6,5, ifølgje data frå det amerikanske jordskjelvsenteret USGS tysdag ettermiddag. Det kinesiske jordskjelvsenteret oppgir styrken til 7,0. Dei to sentera oppgir også høgst ulik djupn på skjelvet. opplysningar frå USGS viser at skjelvet blei løyst ut 10 kilometer under bakken, mens kinesiske styresmakter anslår djupna til 20 kilometer.

Skjelvet råka eit område rundt 280 kilometer nord for provinshovudstaden Chengdu. Dette er eit område som ikkje ligg langt unna staden der eit jordskjelv med styrke på 8,0 råka i 2008. Den gong mista 87.000 menneske livet og rundt 375.000 blei skadde.

Kina opplever jordskjelv med jamne mellomrom, særleg i dei fjellrike områda i vest og sørvest.

