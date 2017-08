Over 40 grader for tredje dag på rad i Aten

Spesielt hardt ramma er dei vestlege og nordvestlege delane av Hellas. Her kjem temperaturen opp i 42 grader tysdag.

Meteorologar spår at heten ikkje vil minke før søndag. Helsestyresmaktene kjem med stadige åtvaringar til befolkninga gjennom radio og tv om å unngå direkte sollys. Dette gjeld også turistar.

– Når hetebølgja varer i fleire dagar, er særleg eldre og barn utsette, seier doktor Eleni Politidou til DPA.

Lokale styresmakter i store byar opnar tilfluktsstadar for dei utan kjøleanlegg heime. Styresmaktene ber også folk om å passe på at dyr får vatn. Dei legg til at faren er ekstremt stor for skogbrannar.

(©NPK)