Tenestemann: Taliban har sloppe laus over 200 gislar

Landsbyen er den same som der over 50 personar ifølgje afghanske styresmakter blei drepne laurdag.

Personane, dei fleste av dei sivile, blei ifølgje provinsmyndigheitene drepne etter at Taliban i samarbeid med IS tok kontroll over eit område i Sayad-distriktet.

Taliban-talsmann Zabihullah Mujahid stadfesta måndag at gruppa i helga tok kontroll over Mirzawalang. Han hevda derimot at Taliban gjennomførte angrepet åleine, og han avviste at sivile blei drepne.

(©NPK)