Byrå: Ni omkomne i jordskjelv i Kina

Minst fem av dei omkomne var turistar på besøk i nasjonalparken Jiuzhaigou, melder det statlege nyheitsbyrået Xinhua. Nyheitsbyrået melder også om 164 skadde. Offisielle tal tidlegare har vore 88, av dei 21 av dei alvorleg.

Kriseberedskapsmyndigheitene fryktar derimot at opptil hundre kan ha omkomme og at opptil fleire tusen kan ha blitt skadde i skjelvet.

Skjelvet ramma eit tynt folkesett område klokka 21.19 tysdag kveld lokal tid og kunne kjennast heilt til hovudstaden Beijing 1.200 kilometer unna.

Ifølgje kriseberedskapsmyndigheitene kan meir enn 130.000 bustader ha blitt påført skadar, men dette er så langt eit førebels anslag.

Ulik styrke

Jordskjelvet vart målt til ein styrke på 6,5, ifølgje data frå det amerikanske jordskjelvsenteret USGS tysdag ettermiddag.

Det kinesiske jordskjelvsenteret oppgir på si side styrken til 7. Dei to sentera oppgir også høgst ulik djupn på skjelvet. USGS' opplysningar viser at skjelvet oppstod 10 kilometer under bakken, mens kinesiske styresmakter anslår djupna til 20 kilometer.

Skjelvet ramma eit område rundt 280 kilometer nord for provinshovudstaden Chengdu. Dette er eit område som ikkje ligg langt unna staden der eit jordskjelv med styrke på 8 oppstod ut i 2008. Den gongen mista 87.000 menneske livet og rundt 375.000 vart skadde.

Nytt skjelv

Kina opplever jordskjelv med jamne mellomrom, særleg i dei fjellrike områda i vest og sørvest.

Det var tysdag over 38.000 turistar på besøk i nasjonalparken Jiuzhaigou, som er blant dei mest populære i landet og som står på Unescos verdsarvliste.

Sju timar seinare ramma eit nytt jordskjelv med styrke 6,5 nordvest i landet, mot grensa til Kasakhstan. Det er eit lite busett område. Førebels er det ikkje meldt om skadar på personar eller bygningar etter dette jordskjelvet.

(©NPK)