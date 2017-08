Dødstalet stig etter jordskjelv i Kina

Redningsmannskapa leitar onsdag etter overlevande i jordskjelvruinane. Det er venta at dødstalet vil stige etter kvart som styresmaktene får betre oversikt over situasjonen.

Fleire tusen menneske har måtta tilbringe natta utandørs etter jordskjelvet tysdag kveld, blant dei mange turistar.

Ein lokal turoperatør fortel at fleire har sove i turbussar, og at dei har prøvd å halde seg i ope landskap. Det har gått fleire jordras i området, og det er registrert over 1.000 etterskjelv i regionen.

Då skjelvet ramma, var det over 38.000 turistar i nasjonalparken Jiuzhaigo, som er blant dei mest populære i landet og står på Unescos verdsarvliste. Om lag 30.000 av turistane vart evakuerte onsdag formiddag, men minst fem av dei som omkom var på besøk i parken, melder det statlege nyheitsbyrået Xinhua.

Fryktar endå fleire omkomne

Kriseberedskapsmyndigheitene fryktar at opptil 100 kan ha omkomme og at opptil fleire tusen kan vere skadde i skjelvet.

Skjelvet ramma eit tynt folkesett område klokka 21.19 tysdag kveld lokal tid og kunne kjennast heilt til hovudstaden Beijing 1.200 kilometer unna.

Kampesteinar har falle ned frå fjellsidene og knust bilar og bussar, viser bilete frå området.

Jordskjelvutsett område

Skjelvet vart målt til ein styrke på 6,5, ifølgje det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. Det kinesiske jordskjelvsenteret oppgir på si side styrken til 7,0. Dei to sentera oppgir også ulik djupn på skjelvet. USGS' opplysningar viser at skjelvet oppstod 10 kilometer under bakken, mens kinesiske styresmakter anslår djupna til 20 kilometer.

Skjelvet ramma eit område rundt 280 kilometer nord for provinshovudstaden Chengdu, ikkje langt unna der eit jordskjelv med styrke på 8,0 ramma i 2008. Den gong mista 87.000 menneske livet og rundt 375.000 vart skadde.

Kina opplever jordskjelv med jamne mellomrom, særleg i dei fjellrike områda i vest og sørvest.

