Franske styresmakter: Gjerningsmann arrestert etter bilangrep mot soldatar

Philippe stadfestar ifølgje Reuters at mannen som er arrestert, er den same som tidlegare onsdag køyrde ned seks soldatar i Paris-forstaden Levallois-Perret.

Ein fransk tenestemann stadfestar det same overfor AP, og legg til at mannen blei såra då politiet skaut mot han under pågripinga.

Pågripinga skjedde på A16-motorvegen nord for Paris. Tilstanden til den arresterte er ukjent, og så langt ligg det ingen opplysningar om mannens identitet føre.

Seks skadde

Soldatane blei påkøyrd i forstaden Levallois-Perret, nordvest for Paris, i 8-tida onsdag morgon. To soldatar fekk alvorlege skadar, medan fire blei lettare skadde.

Politiet innleidde jakt på føraren, som ifølgje augevitne køyrde ein mørk BMW og var åleine i bilen. Samtidig opna antiterroreininga til den fransk påtalemakta formell etterforsking.

– Det er beordra etterforsking rundt drapsforsøk i samband med ei terrorhandling, skriv påtalemaktas kontor i Paris i ei fråsegn.

Innanriksminister Gerard Collomb seier bilangrepet blei gjort med overlegg, og at det blei utført av ein mann som handla åleine.

Fordømmer angrepet

Frankrikes forsvarsminister Florence Parly fordømmer bilangrepet.

– Hendinga, som politiet meiner blei gjort med overlegg, påverkar ikkje soldatanes innsats for å sikre det franske folk, seier Parly.

Ho omtaler hendinga som «ei feig handling», og ho meiner den er bevis på at dei ekstra tryggingstiltaka som er sett i verk dei siste åra, er «enda meir nødvendige enn tidlegare».

Også ordføraren i forstaden Levallois-Perret, Patrick Balkany, meiner dette var ei handling som blei utført med overlegg. Overfor fjernsynskanalen BFM kallar han angrepet «motbydeleg».

– Venta på å angripe

To polititenestefolk opplyser at politiet sjekka opptak frå videokamera i området nær rådhuset i Levallois for å identifisere køyretøyet og spore opp sjåføren.

Dei to politikjeldene viser til augevitne som har fortalt at dei så ein mørk BMW med éin person som stod i ein blindveg nær ein bygning soldatane pleier å bruke. Den eine av tenestefolka seier angriparen slo til idet ein gruppe soldatar kom ut frå bygningen og var på veg til køyretøya sine i samband med vaktbytte.

Akselererte raskt

Ordførar Patrick Balkany oppgir same hendingsgang:

– Bilen akselererte svært raskt då soldatane kom ut av bygningen, seier Balkany.

Soldatane høyrer til tryggingsstyrken Sentinelle som blei oppretta etter IS-angrepa i Paris i november 2015 då 130 personar blei drepne.

Innanriksminister Collomb sa under eit besøk hos dei skadde soldatane ved Begin-militærsjukehuset nær Paris onsdag at dette var sjette gong at soldatar i Sentinelle-styrken har blitt utsett for angrep.

Forsvarsminister Parly, som var med Collomb under besøket, sa styresmaktene har tatt imot «tryggande» nyheiter om soldatane som blei alvorlegast skadd. Dei seks soldatane blei påførte skadar i ansikt, kne, hender og armar, la ho til.

– Høgt trusselnivå

Statsminister Philippe seier onsdag ettermiddag at trass i eit framleis høgt trusselnivå, held styresmaktene fast ved planen om å oppheve unntakstilstanden som blei innført etter angrepa i Paris i 2015.

Ei ny, omstridt lov som skjerpar allereie eksisterande sikkerheitslovar, blei vedteke i Senatet tidlegare i juli. Den skal debatterast i underhuset i oktober. Philippe seier lova, som erstattar unntakstilstanden, vil vere tilstrekkeleg.

Unntakstilstanden skal etter planen opphevast 1. november.

