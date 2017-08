Ny forsamling i Venezuela set til side nasjonalforsamlinga

Avgjerda vart fatta via eit dekret tysdag ettermiddag lokal tid. Dekretet hindrar den opposisjonskontrollerte folkevalde nasjonalforsamlinga og andre statlege organ frå å blande seg inn i lover som den nye forsamlinga finn det for godt å innføre.

President Nicolás Maduro har sagt at forsamlinga er eit forsøk på å løyse den politiske krisa i landet, men opposisjonsleiarane meiner det berre er ein måte for Maduro å sikre seg all makt på.

Opposisjonen og ei veksande liste med utanlandske regjeringar har nekta å anerkjenne den nye grunnlovsgjevande forsamlinga.

Maduro inviterte tysdag allierte nasjonar til eit møte, inkludert Cuba og Bolivia, som sa seg samde i hans påstand om at Venezuela er eit mål for USA på grunn av oljen og mineralane.

– Venezuela er den store prisen, kronjuvelen, det er det dei seier i gangane i Washington, sa Maduro til sine allierte.

Fordømmer

Venezuelas regjering blir stadig meir isolert internasjonalt. FN krev at landet må etterforskast for brot på menneskerettane.

– Ansvaret for brot på menneskerettane som vi rapporterer om, ligg på øvste regjeringsnivå, sa FNs menneskerettssjef Zeid Ra'ad al-Hussein.

Diplomatar frå tolv land gjekk ut og fordømte avgjerda til Venezuelas grunnlovsgivande forsamling og sa at dei ikkje anerkjenner den. Landa er i desse dagar samla i Perus hovudstad Lima. I ei erklæring skriv dei blant anna at dei «fordømmer brotet på demokratiske rettar i Venezuela».

Blant landa er mange av Venezuelas naboland, og Canada og Mexico.

Perus utanriksminister Ricardo Luna sa ifølgje Reuters at Venezuela no er eit diktatur.

Krise

Minst 125 personar har sidan april mista livet i opptøyar og samanstøytar i Venezuela. FN meiner sikkerheitsstyrkar og regjeringstru grupper har ansvar for minst 73 av dødsfalla.

Oljerike Venezuela slit med skyhøg inflasjon, aukande kriminalitet og arbeidsløyse og mangel på medisinar og andre basisvarer.

Hittil i år har over 52.000 venezuelanarar søkt asyl i utlandet, nesten dobbelt så mange som i heile fjor. Det blir rekna med at langt fleire har forlate landet, som har ein befolkning på rundt 30 millionar.

