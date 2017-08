Politiet opna eld under valprotest i Kenya

Regionspolitisjef Leonard Katana seier skytinga fann stad onsdag då demonstrantane støytte saman med sikkerheitsstyrkar i valkretsen South Mugirango i fylket Kisii.

Dei førebelse resultata frå valet tysdag viser at sitjande president Uhuru Kenyatta har ei solid leiing over opposisjonsleiar Raila Odinga. Odinga påstår at valresultata er falske og hevdar hackarar har infiltrert databasen til valkommisjonen og manipulert resultata.

