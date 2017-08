SOHR: USA-leidd koalisjon drap 29 sivile i Syria

Eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) opplyser at angrepa fann stad i Raqqa i Nord-Syria, der USA-støtta bakkestyrkar kjempar mot den ytterleggåande islamistgruppa IS.

14 barn og 9 kvinner er blant dei drepne i luftangrepa mot byen mellom måndag kveld og tysdag kveld, opplyser SOHR.

Dødstalet kan komme til å stige ettersom fleire er kritisk såra. Helsepersonell inne i byen Raqqa fortalde til nyheitsbyrået DPA natt til onsdag at 23 menneske vart drepne og ti såra i eit angrep mot ein bygning. Mange av offera, fleire av dei barn, var fanga i ruinane, ifølgje kjeldene.

Det var tysdag tre år sidan den USA-leidde koalisjonen gjekk inn i Irak og seinare Syria med mål om å nedkjempe ekstremistane i gruppa som kallar seg Den islamske staten (IS).

USA støttar i Syria den kurdisk-arabiske opprørsalliansen SDF, som kjempar for å ta tilbake Raqqa, som sidan 2014 har vore IS' hovudsete.

SOHR, som hentar opplysningar frå eit kjeldenettverk på bakken i Syria, har med jamne mellomrom rapportert om sivile tap i dei USA-leidde luftangrepa.

Det amerikanske forsvaret har berre innrømt at 624 er drepne i angrepa sidan 2014, men observatørar og aktivistar har slått fast at det reelle talet er mykje høgare.

