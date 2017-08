Tyskland held fram med å avgrense returar til Afghanistan

Afghanske borgarar som gjer seg skuldige i kriminelle handlingar eller som styresmaktene ser på som potensielle terrortruslar, blir framleis sendt tilbake til Afghanistan, opplyser Martin Schäfer, talsmann for det tyske utanriksdepartementet onsdag. Det same gjeld personar som i gjentekne tilfelle nektar å samarbeide for å avklare identitet.

Deportasjonen av andre afghanske flyktningar og migrantar er likevel framleis stoppa etter terrorangrepet i Kabul 31. mai, opplyser Schäfer. Rundt 150 personar blei drepne då ei bombe gjekk av i ambassadestrøket, og fleire tilsette ved den tyske ambassaden blei såra.

I ein førebels rapport frå styresmaktene om sikkerheitssituasjonen i Afghanistan, heiter det at ein mellombels stans av dei fleste deportasjonane er den riktige løysinga, ifølgje talsmannen.

Sikkerheitssituasjonen i Afghanistan har blitt stadig verre etter at Nato-styrkane avslutta sitt kampoppdrag i 2014.

Tyske styresmakter understreka i mai at trass den mellombelse stansen, har landet ikkje endra den overordna politikken som gjeld retur av afghanske asylsøkjarar. Tidlegare fekk mange afghanarar opphald i Tyskland, men i fjor avgjorde styresmaktene at situasjonen i nokre område av landet var trygg nok til at dei kunne sendast tilbake.

(©NPK)