Abbas strammar inn på bruken av internett

Både journalistforeiningar og menneskerettsaktivistar på Vestbreidda klagar over ei lov om såkalla «elektronisk kriminalitet» som president Abbas fekk vedtatt i all hemmelegheit 24. juni, skriv nettstadenThe electronic intifada.

Utan offentleg debatt trådde loven i kraft to veker seinare.

Ein gruppe som overvakar digitale rettar i arabarverda, Social Media Exchange, har omsett dei mest problematiske delane av lova.

Det heiter blant anna at netthandlingar som skadar «nasjonal eining» eller «den sosiale harmoni», kan straffast med hardt arbeid i 3–15 år. Den som på nett krenkjer «veremåten i det offentlege rom», kan bli fengsla i inntil eitt år og bli pålagt ein bot på vel 50.000 kroner.

Lova krev også at internettleverandørane samarbeider med styresmaktene og samlar, lagrar og deler informasjon om brukarane. Justisministeren kan med lova i hand blokkere ein nettstad, og riksadvokaten kan overvake og ta opp all nettkommunikasjon som blir sett på som nødvendig under ei etterforsking.

