Aksjonerer i Belgia og Nederland etter eggskandale

Dei to er sjefane i eit selskap som er mistenkte for å ha brukt insektmiddelet fipronil i hønsefarmar, ifølgje påtalemakta i Nederland.

Belgiske og nederlandske styresmakter aksjonerer torsdag mot fleire stader i dei to landa, etter at det tidlegare i august blei funne spor av insektmiddelet i egg frå fleire nederlandske hønsefarmar.

– I tilknyting til fipronil-saka bli det gjennomført fleire raid, seier ei talskvinne for påtalemakta i byen Antwerpen i Belgia.

Også i Nederland opplyser påtalemakta at dei aksjonerer fleire stadar i tilknyting til etterforskinga av eggskandalen.

– I samarbeid med Belgia blir det gjennomført fleire raid, seier talskvinne Marieke van der Molen til nyheitsbyrået AFP. Ho kjem ikkje med ytterlegare detaljar.

Fleire hønsefarmar

Millionar av egg som kan innehalde insektmiddelet fipronil, er trekt frå marknaden i Tyskland, Nederland, Belgia, Sveits og Sverige. Fleire titals hønsefarmar i Belgia og Nederland er inspisert, og millionar av høns kan bli avliva.

Det var tidlegare denne månaden at nederlandske styresmakter kunngjorde funn av fipronil i egg frå 17 hønsefarmar. Egga inneheldt for høge verdiar av stoffet, som kan forårsake skader på lever, skjoldbruskkjertel og nyrer.

Det er antatt at fipronil kjem inn i matkjeda ved at det blir ulovleg blanda med eit preparat mot lus og midd. Ei større gransking er undervegs i både Belgia og Nederland.

– Fleire enn tidlegare

Torsdag opplyser det britiske mattilsynet at om lag 700.000 egg som kan innehalde fipronil er importert til Storbritannia.

– Det er sannsynleg at talet på egg som har komme til Storbritannia er nærmare 700.000, enn dei 21.000 vi tidlegare trudde var importert, opplyser det britiske mattilsynet torsdag.

Det utgjer rundt 0,007 prosent av egga som blir konsumert årleg i Storbritannia. Tidlegare i veka opplyste det britiske mattilsynet at dei undersøkjer distribusjonen av egg som kan innehalde insektmiddelet fipronil.

Mattilsynet opplyser at egga ikkje er selt individuelt, men er å finne i ferdigmat, som for eksempel smørbrød og salatar. Dei resterande egga blir trekt frå marknaden. Mattilsynet opplyser at ettersom det gjeld svært få egg, er det lite sannsynleg at egga som kan innehalde insektmiddelet utgjer ein helsefare.

