Facebook lanserer ny videoteneste

Det sosiale nettverket lanserte i fjor ei eiga video-fane for amerikanske brukarar, og no har dei tatt steget vidare for å gjere det endå enklare for brukarane å følgje med på seriane dei likar, skriv Facebook i eipressemelding.

Med lanseringa av tenesta som har fått namnet Watch, skal brukarane få personleg tilrettelegging til å oppdage nye seriar organisert rundt kva vennene deira og andre ser på.

Den nye plattforma skal først gjerast tilgjengeleg for utvalde brukarar i USA, og det skal blant anna vere mogleg å følgje baseballkampar via tenesta.

IfølgjeTechCruncher det innhald spesielt produsert for tenesta av samarbeidspartnarar som skal prege Watch. Facebook seier dei har hjelpt enkelte eksempelseriar økonomisk, men at dei berre utgjer ein liten prosentdel av dei tilgjengelege seriane.

(©NPK)