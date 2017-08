Opposisjonen i Kenya meiner Odinga vann valet

Koalisjonsleiar Musalia Mudavadi seier dei krev at valkommisjonen umiddelbart kunngjer resultata av presidentvalet, og med det erklærer at Odinga er valt som neste presidenten i landet.

Mudavadi hevdar «konfidensielle kjelder» i valkommisjonen har avslørt det han omtaler som «det faktiske valresultatet».

Valresultatet er ikkje hundre prosent klart, men alt tyder på at sitjande president Uhuru Kenyatta held fram som øvste leiar i landet.

Leiaren for valkommisjonen opplyste tidlegare torsdag at hackarar prøvde å manipulere valresultatet i landet, men at dei ikkje kom inn i databasen. Odinga hevda onsdag at valresultatet frå avstemminga tysdag var blitt hacka og manipulert.

Den 72 år gamle Odinga gjer sitt fjerde og truleg siste forsøk på å bli president i Kenya, som leiar for opposisjonsalliansen NASA. Han hevdar at motstandarane hans har teke frå han sigeren ved alle val sidan 2007.

(©NPK)