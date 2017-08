To LHBT-organisasjonar vil ta Trumps soldatforbod til retten

LHBT inkluderer lesbiske, homofile, bifile og transpersonar.

Søksmålet er levert inn til ein domstol i Washington på vegner av fem personar som til saman har tent i det amerikanske forsvaret i nesten 60 år.

26. juli tvitra Trump at regjeringa ikkje vil akseptere at transpersonar tenestegjer i noka form for militære i USA. Argumentet var at deira teneste gav enorme medisinske kostnader og forstyrringar.

Advokatane som representerer organisasjonane, håpar på ein rask rettsavgjerd for å hindre at forbodet trer i kraft.

Transpersonar har sidan juni i fjor kunna tenestegjere i det amerikanske forsvaret etter at tidlegare forsvarsminister Ash Carter avskaffa forbodet.

– Skaden skjer no, sa Jennifer Levi, sjef for GLAD Transgender Rights Project.

– Desse personane vart fortalt i juni 2016 at dei kunne stå fram og fortsette å tenestegjere i full openheit, sa Levi.

Forsvarsdepartementet har ikkje kommentert søksmålet der både Trump, general Joseph Dunford og andre nasjonale sikkerheitstenestemenn er namngitt.

Då Trump første tvitra om saka, sa Dunford at militæret ikkje ville gjere seg noko i forhold til innhaldet før det låg føre ein formell ordre frå presidenten. Men det er likevel sett saman ei gruppe militære advokatar som skal finne ut korleis saka skal handterast.

Forsvarsdepartementet har ikkje gått ut med nokon oversikt over kor mange transpersonar forbodet rammar, men tala som har figurert, er at det er mellom 2.500 og 7.000 transpersonar i aktiv teneste.

