Den eldste mannen i verda døydde i Israel

Dottera Schulamit Kristal stadfestar at faren døydde ein dryg månad før 114. årsdagen.

Kristal var den eldste holocaustoverlevande i verda, og i mars i fjor blei han utropt til den eldste mannen i verda av Guinness rekordbok.

Han blei født 15. september 1903 i den polske landsbyen Tarnów. I 1944 blei han deportert til konsentrasjonsleiren Auschwitz. Kona og to av barna blei offer for massedrapa nazistane gjorde på jødar under andre verdskrigen.

Kristal gifta seg på nytt og emigrerte til Israel i 1950. I fjor feira han bar mitsva, eit hundreår etter at første verdskrigen forhindra han i å ta del i den jødiske tradisjonen.

(©NPK)