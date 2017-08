Egg tilbake i Aldi-hyllene i Tyskland

Billigkjeda uttalte torsdag at kundane kan forvente ferske egg i hyllene igjen på fredag.

Vedvarande testing av spor etter inntektsmiddelet fipronil kan føre til mangel på egg i enkelte tilfelle, sa ein talsperson for Aldi.

Førre veke tømte kjeda hyllene for egg i sine nesten 4.000 butikkar i Tyskland som eit føre var-tiltak.

Eggskandalen vart rulla opp i starten av august, etter at det vart påvist høge nivå av fipronil i egg frå nederlandske produsentar. Millionar av egg vart trekte frå marknaden i Tyskland, Nederland, Frankrike, Belgia, Sveits og Sverige. Skandalen har også nådd Luxembourg, Romania og Danmark.

Så langt har fleire titals hønsegardar i Belgia og Nederland er inspisert, og millionar av høns kan bli avliva.

Det er antatt at fipronil kjem inn i matkjeda ved at det blir ulovleg blanda med eit preparat som blir brukt mot lus og midd. Ei større gransking er undervegs i både Belgia og Nederland.

To personar vart torsdag arresterte i samband med aksjonar fleire stadar i dei to landa. Dei leier eit selskap som er under etterforsking i saka, ifølgje påtalemakta i Nederland.

Importen av egg til Noreg er låg, og ifølgje Statistisk sentralbyrå har ikkje Noreg importert ferske hønseegg frå Nederland dei siste 30 åra. Likevel følgjer Mattilsynet no med på om egg frå dei ramma gardane kan ha komme til Noreg gjennom importerte ferdigprodukt, skriv Nationen.

(©NPK)