Kina ber Nord-Korea og USA om å beherske seg

Talspersonen for Kinas utanriksminister, Geng Shuang, seier i ei fråsegn fredag at dei to nasjonane bør prøve å roe ned gemytta.

Situasjonen mellom dei to nasjonane har vore svært spent dei siste vekene etter at Nord-Korea fyrte av ein ballistisk rakett ved månadsskiftet. Ifølgje Pentagon flaug raketten om lag 1.000 kilometer før den landa i Japan-havet.

Tidlegare denne veka trua USAs president Donald Trump Nord-Korea med «eld og vreide på eit nivå verda aldri før har sett», dersom landet fortset å true USA med sine rakett- og atomvåpenprogram.

