Mattis: – Krig med Nord-Korea ville vere katastrofalt

Jim Mattis seier at hans oppdrag og ansvar har vore å ha militære alternativ klare om det trengst, men understreka torsdag at USA brukar ressursane på diplomati.

– Den amerikanske innsatsen er diplomatisk. Det har gitt resultat, og eg ønsker å fortsette med det no, sa han.

– Krigstragediar er meir enn velkjende og treng inga annan beskriving enn det faktum at det ville vere katastrofalt, la han til.

Nye truslar

Mattis' kommentarar kom berre timar etter at president Donald Trump kom med nye truslar mot Nord-Korea.

– Det er på tide at nokon står opp for folket i landet vårt, og for folk i andre land. Så – om noko – var kanskje ikkje den utsegna kraftig nok, sa Trump som svar på at Nord-Korea avfeide åtvaringane hans tidlegare denne veka.

Deretter sa han at Nord-Korea må «ta seg saman», elles vil landet vere så ille ute som «få andre nasjonar nokon gong har vore».

Samtidig prøvde USAs utanriksminister Rex Tillerson å roe amerikanarane.

– Eg trur ikkje at det finst nokon overhengande trussel frå Nord-Korea. Det amerikanske folk kan sove trygt, sa Tillerson onsdag.

– Lytt til presidenten

Men Trumps rådgjevar Sebastian Gorka avviste torsdag uttalane frå Tillerson. Gorka sa til BBC at han meiner at Tillerson gjekk langt utover sitt mandat.

– Dei burde lytte til presidenten. At Tillerson diskuterer forsvarsstrategiar er rett og slett tåpeleg. Det er mandatet til forsvarsminister Jim Mattis å uttale seg om ulike forsvarstaktikkar – noko han har gjort ganske så utvitydig. I dag har han forbanna alle som prøver å utfordre USA, og det er hans portefølje – det er hans mandat, påpeikte Gorka.

Uro på børsane

Den tilspissa situasjonen mellom dei to landa fører til børsuro verda over. Torsdag fall den breie S & P 500-indeksen 1,5 prosent på New York-børsen, mens teknologitunge Nasdaq Composite fall meir enn 2 prosent, melderDN.

Utviklinga fortset i Asia i morgontimane fredag. Fryktindikatoren, den såkalla VIX-indeksen, som måler venta svingingar i det amerikanske aksjemarknaden, har stige 44 prosent det siste døgnet. Indeksen er no på sitt høgste nivå på ni månader.

