Merkel lovar nesten 470 millionar til migranthjelp

– Dette arbeidet må ikkje mislukkast av økonomiske grunnar, sa Merkel på ein pressekonferanse ho heldt saman med leiarane for både høgkommissæren for flyktningar i FN (UNHCR) og Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).

Ho understreka også at politisk stabilitet i Libya er ein føresetnad for å kunne stanse straumen av migrantar til Europa.

(©NPK)