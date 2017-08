Rekordhøg temperatur, havnivå og forureining i 2016

– 2016 var veldig ekstremt og gir grunn til bekymring, seier ein av rapportforfattarane, forskar Jessica Blunden ved den amerikanske forskingsetaten NOAA.

Ei lang rad nøkkelindikatorar viser at planeten blir stadig varmare, og trenden viser ingen teikn til å spakne, heiter det i rapportenState of the Climate.

– Rekordvarmen i fjor var eit resultat av den kombinerte påverknaden frå langsiktig global oppvarming og ein sterk El Niño tidleg på året, står det i rapporten.

Temperaturane både på land og til sjøs, havnivå og konsentrasjonar av drivhusgassar i atmosfæren braut rekordar som vart sett så seint som i 2015. Året har også vore prega av hetebølgjer og ekstremvêret har bidratt til den enorme skogbrannen i Canada. Havnivået har også auka med 3,4 millimeter kvart år dei siste seks åra. Også i år er havnivået rekordhøgt, konkluderer forskarane.

Havisen både i Arktis og Antarktis vart dessutan målt til rekordlåge nivå.

Forskarane slår også fast at isbreane i verda krympa for 37. år på rad. I snitt krympa breane med rundt éin meter.

Også tilfella av ekstrem nedbør og tørke auka, det same gjorde tropiske syklonar. Den einaste globale målinga som låg på normalnivå, var snødekke på den nordlege halvkule, påpeikar Deke Arndt, ein av redaktørane for rapporten.

I 2016 var det i alt 93 tropiske syklonar på verdsbasis, noko som er 13 prosent meir enn normalen. En av dei var orkanen Matthew i Haiti der cirka 1.000 menneske omkom.

Den fagfellevurderte rapporten er samanstilt av nærmare 500 forskarar frå heile verda og blir publisert kvart år av NOAA og meteorologiorganisasjonen AMS.

(©NPK)