Trump: Militær løysing mot Nord-Korea er klar

– Militære løysingar er no på plass, klappa og klare, dersom Nord-Korea agerer uklokt, skriv den amerikanske presidenten på Twitter fredag.

– Forhåpentlegvis finn Kim Jong-un ein annan veg, held Trump fram, i det som er det nyaste utspelet i den pågåande ordkrigen mellom Washington og regimet i Pyongyang.

Tidlegare denne veka sa Trump at Nord-Korea vil bli møtt med «eld og vreide som verda aldri før har sett», om landet held fram å true USA.

Det framprovoserte ein trassig reaksjon frå Pyongyang, som trua med å gjennomføre eit rakettangrep mot Guam, eit lite amerikansk territorium i Stillehavet som huser viktige amerikanske militæranlegg.

Forsvarsminister i USA Jim Mattis seier ein krig med Nord-Korea ville vore katastrofal. Han seier vidare at han meiner at oppdraget og ansvaret hans har vore å ha militære alternativ klare om det trengst, men understreka torsdag at USA brukar ressursane på diplomati.

Kommentarane frå forsvarsministeren kom berre timar etter at Trump hadde komme med nye truslar mot regimet. Då sa han blant anna at Nord-Korea må «ta seg saman», elles vil landet vere så ille ute som «få andre nasjonar nokon gong har vore».

(©NPK)