Trump truar Nord-Korea med militære løysingar

– Militære løysingar er no på plass, klappa og klare, dersom Nord-Korea gjer noko uklokt, skriv den amerikanske presidenten på Twitter fredag.

– Forhåpentlegvis finn Kim Jong-un ein annan veg, held Trump fram, i det som er det nyaste utspelet i den pågåande ordkrigen mellom Washington og regimet i Pyongyang.

Tidlegare denne veka sa Trump at Nord-Korea vil bli møtt med «eld og sinne som verda aldri før har sett», om landet fortset å true USA.

Det framprovoserte ein trassig reaksjon frå Pyongyang, som trua med å gjennomføre eit rakettangrep mot Guam, eit lite amerikansk territorium i Stillehavet som husar viktige amerikanske militæranlegg.

– Høg risiko

Risikoen for ei militær konflikt mellom dei to landa er svært høg, åtvarar utanriksminister i Russland Sergej Lavrov fredag, ifølgje nyheitsbyrået Tass.

– Eg trur risikoen er svært høg, spesielt når ein ser på språkbruken, når det kjem direkte truslar om maktbruk, sa Lavrov.

Han kommenterte ikkje det siste utspelet frå den amerikanske presidenten, men sa at Moskva er uroa over språkbruken frå Washington. Lavrov sa at USA, som eit mektigare land enn Nord-Korea, burde ta det første steget for å roe spenningane.

Også talsperson for utanriksministeren i Kina, Geng Shuang, seier i ei utsegn at dei to nasjonane bør prøve å roe gemytta.

– Ikkje løysinga

Statsminister i Tyskland Angela Merkel kritiserte fredag retorikken til partane, som ho meiner ikkje er den riktige framgangsmåten.

– Eg ser inga militær løysing på konflikten, og eg reknar det heller ikkje som nødvendig, sa Merkel på ein pressekonferanse.

Den tyske statsministeren ønskte ikkje å kommentere om Tyskland vil stå saman med USA i ei eventuell militær konflikt med Nord-Korea. Ho oppfordra tryggingsrådet i FN til å fortsette å ta opp saka.

Merkel bad samtidig USA, Nord-Korea, Sør-Korea og Japan jobbe tett med FN for å finne ei løysing på konflikten.

Også utanriksminister i Noreg Børge Brende (H) seier at han ikkje ser ei militær løysing på den pågåande konflikten mellom USA og Nord-Korea.

– Det er svært viktig at konfliktnivået ikkje eskalerer og eg er meir og meir kritisk og uroa over den retorikk partane no nyttar. Det er uheldig når det eine ordet tar det andre, seier Brende i ei utsegn fredag.

Stille diplomati

Trass spenningane mellom dei to landa har Trump-administrasjonen i fleire månader ført eit stille diplomati overfor regimet, ifølgje nyheitsbyrået AP. Det at dei to partane har diskutert amerikanske fangar i Nord-Korea har vore kjent, men ifølgje AP er det først no på det reine at også andre saker har stått på agendaen for møta.

Nord-Korea gjennomførte ei testoppskyting av eit interkontinental ballistisk missil i slutten av juli. I etterkant har tryggingsrådet i FN skjerpa sanksjonane mot regimet.

(©NPK)