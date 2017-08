– Minst 200 har omkomme i flaum og jordskred i Sierra Leone

Kraftig regn førte måndag til jordskred og flaum i Freetown, og utover dagen steig dødstala. Ei sjukehuskjelde opplyser til AFP at 180 personar har mista livet. Likhuset i byen opplyser at det har tatt imot over 200 omkomne.

Ein reporter frå AFP har sett døde personar flyte i flaumvatnet og hus som står dekt av gjørme i to område av byen. Fleire vegar har vorte gjort om til opp-piska elver med jordmassar og lik.

Lokale medium viser bilete av innbyggjarar som står med vatn til knea i forsøk på å ta seg fram i gatene. Delar av eit høgdedrag skal ha kollapsa som følgje av jordskred.

Flaum er vanleg i Sierra Leone under den årlege regnsesongen. Dårleg bygde bustader blir lett bytte for vassmassane.

