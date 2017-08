Dansk politi stadfestar at ubåten vart søkkt med vilje

Søket etter den svenske journalisten Kim Wall (30) blir utvida til å omfatte også svensk farvatn etter at det har komme nye opplysningar om korleis straumforholda i Østersund var torsdag, da ubåten la ut frå København.

Måndag opplyste politiet at dei tekniske undersøkingane som er gjort av ubåten etter at han vart heva, viser at fartøyet vart søkkt med vilje.

Godtar varetekt

Den drapssikta ubåteigaren og kapteinen Peter Madsen er sikta for aktlaust drap på Wall, men han nektar framleis straffskuld. Han godtar likevel varetektsfengslinga, opplyser forsvararen hans, Betina Hald Engmark, til dansk TV 2.

Ho ønskjer ikkje å seie noko meir om forklaringa hans.

– Eg har hatt eit møte med klienten min søndag, og vi har bestemt å ikkje seie noko meir, seier advokaten.

Madsen vart laurdag varetektsfengsla i 24 dagar. Dommaren i det lukka fengslingsmøtet meinte det ikkje fanst tilstrekkeleg med bevis for å varetektsfengsle han for drap.

Søkjer i sjøen

Kim Wall vart sist sett da ho saman med Madsen drog frå Refshaleøya i København i ubåten Nautilus ved 19-tida torsdag førre veke.

Kjærasten til kvinna melde henne sakna ved 2.30-tida natt til fredag, da ho ikkje hadde gitt lyd frå seg.

Ubåten sokk fredag formiddag, og Madsen vart redda idet fartøyet var i ferd med å gå ned.

I helga vart ubåten heva og søkt gjennom, og politiet fann ingen om bord. Sidan søndag har politiet leita etter kvinna med dykkarar og fly utstyrt med kamera i Køgebukta, men så langt utan resultat.

Politiet i Danmark har bedt svenske styresmakter om løyve til å fly over svensk luftrom for å søkje etter Wall i vassoverflata, ifølgje P4 i Sverige.

Samtidig held politiet fram med dei tekniske undersøkingane av ubåten. Politiet ønskjer å finne spor etter kvinna og å få oversikt over kor ubåten har vore etter at han gjekk frå kai i København torsdag kveld.

– Medviten handling

Madsen har sagt at fartøyet sokk på grunn av feil på ballasttanken, men det samsvarer ikkje med dei tekniske funna som er gjort.

Madsen har gitt ulike forklaringar om kva som har skjedd.

– Den sikta har gitt oss forskjellige forklaringar, seier politiinspektør Jens Møller.

– Vi valde i den første pressemeldinga om denne saka å seie at han hadde forklart at han hadde sett henne i land klokka 22.30 på Refshaleøya. Men vi har no fått ei anna forklaring, seier Møller vidare, utan å seie noko om kva den endra versjonen til Madsen går ut på.

I overkant av to timar før ubåten vart meld sakna, var eit lasteskip nær ved å kollidere med ubåten i Øresund, ifølgje eit vitne som Aftonbladet har snakka med. Møller seier til avisa at dette er viktige opplysningar.

Reportasjereise

Wall er frilansjournalist med base i New York og Beijing og har laga saker for mellom anna New York Times, The Guardian, Time, Vice og South China Morning Post.

Ho var i Danmark for å skrive ei sak om Madsen og den heimebygde ubåten hans, ifølgje Ekstra Bladet. Svenske aviser skriv at ho skulle lage saka for teknologimagasinet Wired.

Madsen er oppfinnar og kjent for å byggje både ubåtar og rakettar. Han går i Danmark under kallenamnet Rakett-Madsen, og ubåten Nautilus var den største privatbygde ubåten i verda da han stod ferdig i 2008.

