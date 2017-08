Det kvite hus: – Trump fordømmer hatgrupper på det sterkaste

Staben rundt den amerikanske presidenten har jobba febrilsk for å utdjupe Donald Trumps utsegn etter dei valdelege samanstøytane i Charlottesville i delstaten Virginia. Trump har fått kraftig kritikk frå både demokratisk og republikansk hald etter at han laurdag fordømte vald «på mange sider» i samband med at nasjonalistar og nynazistar samla seg i byen, utan tydeleg å fordømme høgreekstremistar og andre hatgrupper.

Søndag opplyser Det kvite hus at Trump «sjølvsagt» snakka om kvit makt-grupper, nynazistar og andre hatgrupper laurdag. Presidenten fordømmer «alle former for vald, fordommar og hat», seier ei talskvinne.

Bortsett frå å vidaresende eit par Twitter-meldingar, har presidenten vore tyst etter utsegna som utløyste kritikken.

Ein kvinneleg motdemonstrant vart drepen då ein bil køyrde inn i menneskemengda under demonstrasjonen med stor fart. Sjåføren er sikta for forsettleg drap.

USAs sikkerheitsrådgjevar og fleire andre har omtalt valden mot motdemonstrantar i Charlottesville som terror.

– Når nokon gjennomfører eit angrep mot folk med hensikt å skape frykt, er det terrorisme. Det fell inn under definisjonen av terrorisme, sa Trumps nasjonale sikkerheitsrådgjevar, H. R. McMaster, i eit intervju med ABC søndag.

