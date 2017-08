Mann (39) skoten i København

Politiet fekk melding om skytinga klokka 23.07 søndag kveld og var på staden etter kort tid. Dei seier også at dei har gode vitneobservasjonar av det som skjedde. Ved 5-tida opplyser politiet at den såra mannen har fått sjukehusbehandling og at tilstanden hans er stabil.

– To menn har fyrt av eit ukjent tal skot frå ein moped, seier operasjonsleiar Thomas Tarpgaard i Københavns politi. Politiet opplyste kort tid seinare at dei hadde funne ein brennande moped i området.

Hendinga føyer seg inn i rekkja av skyteepisodar i den danske hovudstaden, som er mistenkt å vere knytt til gjengkonflikten i byen. Politiet understrekar at 39-åringen som vart såra søndag kveld, ikkje har noka klar gjengtilknyting.

Laurdag var det to skyteepisodar der to tilfeldige menn vart trefte. Sidan 8. august har det ikkje vore ein einaste kveld der Københavns politi ikkje har måtta rykke ut etter melding om skyting.

