Minst 175 døde i flaum og jordskred i Sør-Asia

Regnet har hølja ned i tre døgn og ført til flaum og jordskred som har tatt minst 80 menneskeliv i Nepal, 73 i det nordlege og austlege India og 22 i Bangladesh.

Dødstala er venta å stige, fordi styresmaktene i dei tre landa enno ikkje har full oversikt og fordi det er meldt endå meir regn.

Rundt 200.000 personar er innlosjerte i mellombelse leirar som styresmaktene har etablert i delstaten Assam nordaust i India. I delstaten Bihar, som grensar til Nepal, har sju elvar nådd kritisk nivå, og 15.000 personar har måtta forlate heimane sine.

I Nepal står 48.000 bustadar fullstendig under vatn, ifølgje styresmaktene. 700.000 personar er omringa av flaumvatn etter at fleire elvar har gått over sine breidder i Bangladesh.

– Byens flaumbarriere vart vaska bort av vassmengdene og sette mesteparten av den største byen i Dinajpur-distriktet under vatn, seier ein lokal tenestemann i Bangladesh.

Rundt 70 prosent av all dyrka mark i Bangladesh står under vatn, ifølgje styresmaktene. I Nepal har viktige rismarker blitt øydelagde, og tusenvis av bønder har måtta søke tilflukt på skular og i telt. Ei rad landsbyar og bygder er isolerte. Røde Kors åtvarar mot mangel på trygt drikkevatn og mat.

Monsunregnet er no venta å flytte seg vestover, og styresmaktene i Nepal har derfor evakuert 74.000 menneske frå eit sårbart område vest i landet.

