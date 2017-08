Over 600.000 syrarar har vendt heim – mange av dei til Aleppo

I perioden frå januar til slutten av juli reiste 602.759 syriske flyktningar tilbake til heimstadene sine, viser tal frå Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM), som vart offentleggjort måndag.

Men undersøkinga viser også at fleirtalet av dei slit med å få tilgang til reint vatn og helsetenester.

I alt 84 prosent av dei som har vendt heim, har vore seg andre stader i Syria, mens 16 prosent har vore i nabolanda Tyrkia, Libanon, Jordan og Irak.

IOM varslar at sjølv om stadig fleire reiser heim, blir nye tusenar drivne på flukt av kampar andre stader i landet. Frå januar til juli vart over 800.000 menneske drivne på flukt, mange av dei for andre eller tredje gong. Over 6 millionar menneske er framleis internt fordrivne.

Av dei som har vendt heim dei siste månadene, seier over ein firedel at dei har reist tilbake for å passe på eigedommar og andre verdiar, mens om lag like mange seier at den økonomiske situasjonen har vorte betre. 11 prosent viser til at det er tryggare å vere på heimstaden.

14 prosent seier dessutan at den økonomiske situasjonen har vorte verre på staden dei var som flyktningar.

Ifølgje IOM har 67 prosent av dei som har reist heim, vendt tilbake til Aleppo-provinsen, eit område som har vorte svært hardt ramma under den seks år lange borgarkrigen. Av desse igjen har dei fleste reist tilbake til Aleppo by.

(©NPK)