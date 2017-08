USA-støtta styrkar i kamp mot IS i Raqqa

Den kurdisk-arabiske koalisjonen Syrias demokratiske styrkar (SDF) starta sitt inntog i byen for to månader sidan. Dei har tatt kontroll over halve byen, men har møtt kraftig motstand frå IS. Raqqa har fungert som hovudstad i det såkalla kalifatet IS proklamerte.

Søndag kjempa dei to sidene mot kvarandre i gamlebyen i Raqqa. Både granatkastarar og tunge maskingevær vart brukt i kampane, ifølgje ein korrespondent frå AFP, som er i nærleiken av byen. Eit fly frå den USA-leidde koalisjonen bomba IS-posisjonar i gamlebyen.

– Kampane er kraftige. Våre styrkar prøver å omringe meir og meir av Daesh, seier talsmann Nuri Mahmud for den kurdiske YPG-militsen, som inngår i SDF. Daesh er den arabiske nemninga på IS, som ifølgje Mahmud brukar «alle tilgjengelege middel for å overleve».

IS-jihadistar har minelagt byen og brukar både dronar, sjølvmordsbombarar og minefeller for å hindre framrykkinga til SDF. Alliansen har likevel klart å ta over ni distrikt aust og vest i byen sidan dei starta offensiven i byrjinga av juni.

Kampane har drive titusenvis av sivile på flukt. Mange av dei er blitt såra i krysselden eller av IS-konstruerte sprengladningar mens dei har prøvd å komme seg unna. FN anslår at mellom 20.000 og 50.000 menneske framleis er i byen. Andre har komme med lågare anslag.

