– Minst elleve omkom da tre velta på Madeira

Ifølgje tv-stasjonen RTP er tilstanden alvorleg for fire av dei skadde. Det blir òg meldt at to barn var blant dei omkomne.

Ulykka skjedde tysdag formiddag i Monte utanfor hovudstaden Funchal.

Årsaka til at treet velta, er enno ikkje kjent, men augnevitne opplyser at treet var gammalt, og at det hadde vore sikra med eit tau i eit par år ettersom det var morkent og hadde hol stamme.

Mange menneske var samla ved treet for å delta i ein katolsk festival. Den årlege Nossa senhora-festivalen er den største på øya og trekkjer kvart år ei stor folkemengde til ei kyrkje i utkanten av Funchal.

(©NPK)