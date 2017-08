– USA open for samtalar med Nord-Korea

– Vi er framleis interesserte i å ha ein dialog med leiaren i Nord-Korea, Kim Jong-un. Men vi ventar framleis på teikn til interesse frå Pyongyang, sa Tillerson tysdag.

Utsegna kom etter at Kim Jong-un tidlegare same dagen sa at han vil vente med å gi ordre om å skyte rakettar mot stillehavsøya Guam.

Guam ligg i Mikronesia og er amerikansk territorium. USA har fleire militærbasar med nærmare 6.000 soldatar på øya.

