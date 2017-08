EU møter britisk tollunion-utspel med kald skulder

Den britiske regjeringa offentleggjorde tysdag eit dokument der dei tar til orde for ein mellombels og «uprøvd» tollunion med EU for å gjere overgangen til eit liv utanfor unionen meir smidig.

EU gav same dagen beskjed om at det er for tidleg å ta stilling til forslag som gjeld tida etter brexit.

– Vi vil først behandle dei når vi har fått tilstrekkeleg framgang når det gjeld vilkåra for ein velordna utmelding, seier ein talsmann for EU-kommisjonen.

Ei ikkje namngitt EU-kjelde seier at den britiske ideen om «usynlege grenser» er ein fantasi, ifølgje BBC.

Brexit inneber at Storbritannia går ut av den indre marknaden og tollunionen med EU. Næringslivet har etterlyst klarare signal om kva som skal gjelde etter brexit.

Britane stemte for utmelding i fjor sommar, og i mars i år vart den formelle prosessen sett i gang, noko som betyr at britane går ut av unionen innan mars 2019. Ein stor del av den britiske utanrikshandelen er med andre EU-land, men det er framleis langt frå klart kva slags handelsavtale Storbritannia kan få med EU. Samtidig får ikkje britane lov til å forhandle fram avtalar med andre land så lenge Storbritannia formelt er medlem av EU.

EU har sagt at handelsavtalen må vente til andre spørsmål er løyste, ikkje minst rettane til EU-borgarar i Storbritannia og grensa mellom det britiske Nord-Irland og EU-medlemmen Irland. I det ferske britiske dokumentet står det at eit forslag om grensespørsmålet med Irland blir lagt fram onsdag.

