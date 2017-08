Forskarar: Derfor smaker dyr vin betre enn billig

– Påskjønningssystemet blir aktivert på ein mykje sterkare måte med høgare prisar, og på denne måten påverkar det tilsynelatande smaksopplevinga òg, seier Bernd Weber ved Universitetet i Bonn.

Undersøkinga er gjort saman med den franske handelshøgskulen Insead og vart tysdag publisert i forskingstidsskriftet Scientific Reports.

– Det fascinerande spørsmålet er no om vi kan trene opp påskjønningssystemet slik at det blir mindre kjensleg for slike placebo- og marknadseffektar, seier Weber.

Femten menn og femten kvinner deltok i undersøkinga. Dei vart alle plasserte i ein MR-skannar mens dei smakte på ulike vintypar. Før dei fekk ein smaksprøve, vart dei fortalt kor mykje vinen kosta. Etter å ha smakt, trykte dei på ein knapp for å melde kor godt vinen smakte på ein skala frå 1 til 9.

Vinen var heile tida den same, men deltakarane vart fortalde at han enten kosta 3, 6 eller 18 euro per flaske. Som venta hevda testpersonane at den dyrare vinen smakte betre enn den som var billigare. Samtidig kunne forskarane sjå at di dyrare deltakarane trudde vinen var, di meir aktivitet kunne dei registrere i frontallappane og det ventrale striatumet, område av hjernen som er involvert i påskjønningsprosessar og motivasjon.

