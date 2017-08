Hundrevis av tips etter at ubåt sokk i Danmark og svensk journalist forsvann

Wall (30) vart sist sett torsdag da ho besøkte den private ubåten til den danske oppfinnaren Peter Madsen i København. Ubåten sokk fredag. Båten har seinare vorte heva og undersøkt av politiet.

Madsen vart laurdag varetektsfengsla, sikta for aktlaust drap.

Kva som har skjedd, er framleis eit mysterium. Tysdag opplyste svensk politi at straumen i Øresund gjekk i retning av Sverige både torsdag og fredag, noko som kan bety at den sakna kvinna kan ha vorte ført mot den svenske kysten.

– Viss ein ser noko som normalt sett kanskje kan oppfattast som søppel, sjå etter ein ekstra gong. Det kan vere noko om er knytt til denne hendinga og kan hjelpe etterforskinga framover, sa Mattias Sigfridsson, kontaktperson i politiet i Sverige, på ein pressekonferanse tysdag.

300 tips

Til no har om lag 300 personar kontakta politiet i København. Fleire av tipsa omfattar bilete og videoklipp av ubåten idet han køyrde ut i Øresund torsdagskvelden. Det siste av dei vart tatt ved 20.30-tida.

Også svensk politi ber personar som har gjort observasjonar av Wall eller ubåten, om å seie ifrå. Politiet vil òg gjerne komme i kontakt med folk som har vore om bord i fartøyet før.

Svensk politi er klare til å hjelpe til i leitinga etter den sakna kvinna i sjøen på den svenske sida av Øresund, men tysdag var det framleis ikkje komme nokon førespurnad frå Danmark.

Den svenske redningstenesta deltar likevel i søket etter kvinna. Politiet i Malmö hjelper dessutan til med etterforskinga, ifølgje Aftonbladet.

– Søkkt med vilje

Politiet avslutta dei tekniske undersøkingane av ubåten måndag og opplyste same dagen at undersøkingane stadfestar at ubåten vart søkkt med vilje.

Kim Wall arbeidde som frilansar for fleire medium. Ho var om bord i ubåten for å lage ein reportasje om Peter Madsen.

Madsen har forklart at Wall gjekk i land ved restaurant Halvlandet på Refshaleøya i København ved 22.30-tida torsdag kveld. Det var partnaren til Wall som natt til fredag varsla politiet om at ubåten ikkje hadde komme tilbake til hamna.

Ubåten vart observert ved Køgebukta sør for København fredag formiddag klokka 10.30. Da melde Madsen at han var på veg tilbake til hamna, og at alle om bord hadde det bra. Ein halvtime seinare sokk plutseleg båten. Madsen vart redda av ein privatbåt, men det var ingen teikn til Kim Wall.

(©NPK)