Kim vil vente med eventuelt Guam-angrep

Det er no opp til den eineveldige leiaren å ta ei avgjerd om eit angrep skal gjennomførast. Kim seier at før han eventuelt gir ein ordre om å angripe vil han «sjå litt meir på amerikanaranes tåpelege og dumme oppførsel».

Han blir sitert på at dersom USA fortset «sine uforsvarlege handlingar på Koreahalvøya», vil Nord-Korea handle «slik vi har erklært».

– Roste plantane

Nord-Korea har trua med å angripe den amerikanske øya i Stillehavet og varsla nyleg at planane for eit slikt angrep skulle vere klare innan midten av august. Måndag roste Kim dei nye planane om å «omslutte Guam i flammar». USA har både ein marine- og ein flybase på den strategisk plasserte øya.

– Kim studerte planane lenge og diskuterte dei med høgtståande offiserar måndag under ein inspeksjon av overkommandoen for dei strategiske styrkane som kontrollerer Nord-Koreas missil, melder det statlege nyheitsbyrået KCNA.

– Han roste Folkets hær for å trekt opp ein plan i tråd med det partiet ønskte. Kim sa også at USA «umiddelbart må stanse sin arrogante provokasjon» av Nord-Korea og at «amerikanske imperialistar sjølv har lagt renneløkka rundt eigen hals takka vere sine aktlause militære konfrontasjonar», heiter det vidare i meldinga.

Ber om fredeleg løysing

EUs utanrikssjef Federica Mogherini tar til orde for ei «fredeleg, ikkje militær» løysing på krisa på Koreahalvøya. Ho ber myndigheitene i nord avstå frå ytterlegare provokasjonar som kan føre til meir spenning.

– I denne kritiske situasjonen støttar EU det diplomatiske arbeidet saman med våre partnarar med mål om å trappe ned situasjonen og oppnå ei fullstendig, verifiserbar og irreversibel atomavvæpning på halvøya med fredelege, ikkje militære middel, seier Mogherini i ei fråsegn. Ho seier behovet for å dempe spenningane er akutt.

Også Sør-Koreas president seier krisa «absolutt må få ei fredeleg løysing» og seier USA ikkje kan gjere seg noko militært utan sørkoreansk samtykke.

– Regjeringa vil sette alt inn for å hindre ein ny krig på Koreahalvøya, seier Moon Jae-in, den liberale presidenten som støttar dialog med nabolandet.

