Sverige får besøk av høgreradikal amerikanar

Spencer er mannen som feira Donald Trumps valsiger ved å helse andre kvite, amerikanske nasjonalistar med ropet «Heil Trump» og ved å strekkje høgrearmen i vêret i ei såkalla nazihelsing.

Om tre månader skal han ifølgje den svenske avisa delta på ein konferanse som to svenske høgrenasjonalistar står bak.

– At Spencer kjem til Sverige, inneber at gruppa Nordisk alternativhöger kan håpe på større eksponering, i svensk offentlegheit og i omverda, og at deira status innan svensk radikal, nasjonalisme blir styrkt, seier Jonathan Leman, forskar ved stiftinga Expo, til Aftonbladet.

Spencer meiner at USA først og fremst høyrer til kvite amerikanarar av europeisk opphav og seier sjølv at han kjempar for «ei fredeleg etnisk reinsing». Han blir sett på som ideologisk leiar for rørsla som kallar seg «alt right» – alternative høgre.

I helga var han ein av arrangørane bak den høgrenasjonalistiske demonstrasjonen i Charlottesville. Demonstrasjonen utarta i vald, og ei kvinne vart drepen og 19 personar såra då ein kvit mann køyrde ein bil inn i ei gruppe motdemonstrantar.

Ifølgje Aftonbladet deltok også to svenskar i demonstrasjonen: Daniel Friberg, som blir omtalt som nyfascist, og Christopher Dulny, som tidlegare jobba for Sverigedemokraterna, men som no er leiar for Nordisk alternativhöger. Det er desse to som arrangerer konferansen Spencer skal delta på.

