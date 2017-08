Tolv omkom da tre velta på Madeira

Ulykka skjedde tysdag formiddag i Monte utanfor hovudstaden på øya, Funchal. Tilstanden er alvorleg for fire av dei skadde, og ifølgje tv-stasjonen RTP er minst to av dei omkomne barn.

Årsaka til at treet velta, er ikkje kjent, men augnevitne opplyser at eiketreet var over 200 år gammalt, og at det hadde vore sikra med eit tau i eit par år, fordi det var morkent og hadde hol stamme.

Augnevitne fortel òg til RTP at fleire har retta kritikk mot dei lokale styresmaktene for at dei ikkje hadde fjerna treet, trass i at dei hadde fått fleire åtvaringar om faren for at det kunne velte.

Mange menneske var samla ved treet for å delta i ein katolsk festival for å feire Madeiras vernehelgen.

Den årlege Nossa Senhora do Monte-festivalen er den største på øya, og kvart år trekkjer han ei stor folkemengde til ei kyrkje i utkanten av Funchal.

