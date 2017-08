Tre toppsjefar har trekt seg frå Trumps rådgivarpanel 

– Som leiar for Merck og av omsyn til mitt eige samvit kjenner eg ansvar for å ta eit standpunkt mot intoleranse og ekstremisme, skrev Kenneth Frazier i ei fråsegn han publiserte på Twitter måndag. Frazier, som sjølv er afroamerikansk, skreiv vidare at amerikanske leiarar tydeleg må avvise uttrykk for hat.

President Trump var ikkje sein med å formulere eit svar til direktøren for legemiddelgiganten Merck.

– No som Ken Frazier frå Merck Pharma har trekt seg frå ekspertrådet for industri, har han meir tid til å SENKE BLODPRISANE PÅ MEDISINAR, tvitra presidenten.

Frazier var den første av dei tre toppsjefane som trekte seg frå ekspertrådet, men Kevin Plank frå sportsutstyrsprodusenten Under Armour og Brian Krzanich frå Intel følgde nokre timar seinare.

Den amerikanske presidenten har fått kritikk frå begge sider i amerikansk politikk for å ikkje ha gjort nok for å ta avstand frå dei høgreradikale og nazisympatisørane som laurdag demonstrerte i Virginia.

Da ein motdemonstrant vart køyrd ned og drepen, gjekk Trump ut mot vald «frå alle sider».

Tidlegare har direktørane for Uber, Disney og Tesla trekt seg frå ekspertrådet på grunn av innreiseforbodet til Trump og avgjerda hans om å trekkje USA frå Parisavtalen.

(©NPK)