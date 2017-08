FN: Rasisme og framandfrykt må nedkjempast i USA og alle andre stader

– Rasisme, framandfrykt, antisemittisme og islamofobi forgiftar samfunna våre, og det er heilt essensielt for oss alle å stå imot det overalt og heile tida, seier FNs generalsekretær António Guterres i ein kommentar til den høgreekstreme marsjen i USA i helga.

Guterres sa at det er viktig å fordømme alle former for irrasjonalitet som undergrev toleranse og mangfald, enten det er i USA eller ein annan stad i verda. Han beklaga at «desse demonane» har tiltrekkingskraft på enkelte overalt.

– Når det er nødvendig, vil eg seie det eg meiner er nødvendig, uavhengig av om det kanskje ikkje er hyggeleg for presidenten i eit eller anna land, sa han og streka under at han ikkje kommenterer utsegner frå presidentar.

– Eg stadfestar prinsipp, og dei prinsippa som eg stadfestar, er svært klare, sa Guterres.

