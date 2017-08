14 personar bekrefta drepne i angrepa i Spania

Ei spansk kvinne som låg kritisk såra på sjukehus, døydde av skadane fredag. Det opplyser politiet i Catalonia på Twitter.

Kvinna blei såra då ein bil køyrde inn i ei folkemengd i hamnebyen Cambrils, åtte timar etter at ein varebil køyrde inn i ei folkemengd på hovudgata La Rambla i Barcelona.

13 personar er bekrefta omkomne i angrepet i Barcelona.

Dei drepne og såra kjem frå minst 34 forskjellige land, har spanske styresmakter opplyst. Tre tyske statsborgarar, to italienarar og ein belgiar var blant dei første dødsoffera frå angrepet i Barcelona som blei identifiserte.

Utanriksminister i USA Rex Tillerson stadfestar at minst éin amerikansk statsborgar blei drepen i angrepa. Tillerson opplyser at styresmaktene jobbar med å få avklart om andre amerikanarar er blant dei drepne og såra.

Tidlegare fredag opplyste naudetatane at 126 personar var såra, 120 i Barcelona og seks i Cambrils. Fredag ettermiddag skreiv naudetatane på Twitter at 61 personar er innlagt på sjukehus. Tilstanden er kritisk for 17 av dei, mens 25 personar er alvorleg skadde. I Cambrils er tre personar alvorleg skadde, mens tilstanden er skildra som mindre alvorleg for éin person.

