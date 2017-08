Imam tiltalt for homsehets i Danmark

Det opplyser dansk påtalemakt i ei pressemelding fredag.

I fleire avisintervju sommaren 2016 samanlikna den 49 år gamle imamen homofili med pedofili og sodomi. Han vart meld til politiet av organisasjonen Anmeldhad.dk, og no meiner påtalemakta at uttalane er så grove at dei bør prøvast for ein domstol.

Utsegnene til imamen kom etter massakren i Orlando i USA, der 49 personar vart drepne i eit terrorangrep mot ein nattklubb med mange homofile gjester.

Han har i ettertid trekt uttalane tilbake og ønskjer ikkje å forsvare ordbruken.

