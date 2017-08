Regjeringa i Finland samlar seg etter knivangrep i Åbo

Politiet har skote ein mistenkt gjerningsmann i beina, skriv finsk politi på Twitter. Vedkommande er arrestert, men ifølgje politiet leitar dei etter fleire personar som kan vere innblanda i angrepet.

Politiet og ambulansar rykte fredag ettermiddag ut til sentrum av Åbo etter meldingar om at fleire personar var stukne ned med kniv på to torg i byen. Augevitne har opplyst at minst éin person er død, og at fleire ligg på bakken, men opplysningane er førebels ikkje bekrefta av finsk politi.

Bilde viser fleire ambulansar og det som ser ut som ein tildekt kropp liggjande på bakken.

– Seks såra

Ifølgje Ilta-Sanomat er seks personar såra, éin mann og fem kvinner. Avisa skriv også at ei kvinne med barnevogn blei angripen av ein mann med ein stor kniv.

Innbyggjarar er blitt bedne om å unngå sentrumsområdet, og folk i kjøpesenteret Hansakvarteret er evakuert. Dei som jobbar i butikkar i området, blir råda til å halde seg innandørs, melder rikskringkastinga Yle.

Eitt augevitne har opplyst at vedkommande såg tre menn som sprang og ropte Allahu Akbar–Gud er størst på arabisk, noko som er eit vanleg kamprop blant ytterleggåande islamistar. Dette er førebels ikkje bekrefta av andre kjelder.

Auka beredskap

Like etter hendinga skjerpa politiet beredskapen på Helsingfors/Vanda-flyplassen og på jernbanestasjonar.

Statsminister i Finland Juha Sipilä skriv på Twitter at regjeringa følgjer med på det som skjer i Åbo, og at den skal samlast seinare fredag i samband med hendinga. Førebels har ikkje politiet opplyst noko om motivet bak angrepet.

Statsministeren, president Sauli Niinistö, finansminister Petteri Orpo og innanriksminister Paula Risikko har allereie snakka saman, skriv kontoret til presidenten på Twitter fredag ettermiddag.

Politiet har varsla ein pressekonferanse klokka 18 norsk tid. Augevitne er blitt bedne om å ta kontakt med politiet.