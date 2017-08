Talsperson bekreftar: Bannon ferdig som sjefstrateg

Talsperson Sarah Sanders opplyser dette, ifølgje nyheitsbyrået Reuters. Bannon skal vere einig med stabssjef John F. Kelly om å forlate Det kvite hus fredag.

– Vi er takknemlege for arbeidet hans og ønsker han alt godt, seier Sanders i ei utsegn.

Nyheita kjem kort tid etter at The New York Times melde at Trump skal ha bestemt at han ønsker å fjerne Bannon. Ifølgje to tenestemenn i administrasjonen diskuterte Trump og fleire av medarbeidarane hans korleis og når dei kunne sparke Bannon.

63 år gamle Bannon blei utnemnt til sjefstrateg for presidenten då Trump tok over Det kvite hus i januar 2017.

New York Times skriv at ei kjelde nær Bannon hevdar at sjefstrategen forlèt jobben etter eige ønske, og at han allereie 7. august skal ha levert inn avskjedssøknaden sin. Ifølgje kjelda skulle nyheita bli kunngjort denne veka, men den blei utsett i kjølvatnet av hendingane i Charlottesville.

Trump skal ha blitt svært sint på Bannon etter eit intervju tidlegare denne veka der 63-åringen uttalte seg i strid med synet presidenten har på Nord-Korea. Trump sa tysdag at Bannon var ein venn, men han nekta å bekrefte at sjefstrategen skulle fortsette.

Den tidlegare redaktøren for det omstridde, sterkt høgreorienterte nyheitsnettstaden Breitbart var frå august til november i fjor valkampsjef for Trump.

